Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (0-2) frente à Roma em jogo dos 16 avos de final da Liga Europa:

«Estiveram em campo duas grandes equipas e uma equipa de arbitragem de um nível muito baixo que não esteve ao nível deste jogo. Entrámos a sofrer um golo a frio, reagimos bem, jogámos no meio campo ofensivo, tivemos quatro boas oportunidades para fazer golo e não conseguimos concretizar. Na segunda parte uma tónica muito idêntica até à expulsão. A partir daí teríamos de ser nós permanecer na eliminatória, não sofrendo golo. A Roma fez o segundo, não está fechada eliminatória mas está muito complicado».

[Possibilidade do Braga] «Os nossos jogadores foram mais uma vez bravos, num campo pesado jogar com um adversário desta qualidade, e querer dar a volta demonstra a capacidade dos meus jogadores. O desfecho da eliminatória está muito complicado, mas enquanto estivemos onze contra onze a nossa equipa não foi em nada inferior à Roma. Não é impossível mas é uma tarefa muito complicada que temos em mãos».

[Que detalhes fizeram a diferença] «A sensação que tenho é que a partir do golo a nossa equipa controlou bem as transições frente a adversários muito rápidos. Na minha opinião tivemos personalidade e estivemos por cima no jogo. Criámos oportunidades, depois na segunda parte há um lance para analisarem que podia mudar o jogo, assim como é de analisar o segundo amarelo ao Esgaio. Não digo que a culpa da derrota é da arbitragem, mas foi uma arbitragem fraca. Fizemos um bom jogo frente a uma equipa fortíssima».

[Golos em jogadas semelhantes revelam alguma debilidade na defesa] «Não consigo ver semelhança nos golos: um é na direita, outro é na esquerda; um é em ataque rápido, outro é em ataque organizado».