Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, em declarações na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (2-1) sobre o Friburgo em jogo da 1.ª mão das meias-finais da Liga Europa. O técnico destaca a capacidade que a sua equipa teve para bater as adversidades.

Análise ao jogo

«Notou-se o apoio dos adeptos, que estavam motivados. Falta toda a segunda parte desta eliminatória, 90 minutos de futebol na Alemanha na semana que vem. O Friburgo quererá dar a volta a isto e temos de estar preparados. Temos de continuar a lutar para nos sobrepor, para impor o nosso jogo e tentar fazer uma grande partida para estar na final».

«A expetativa é que vai ser uma partida difícil, frente a uma equipa que quer dar a volta. A vantagem que temos é mínima, mas a equipa quer estar na final e lutou para estar na final. Lutou contra as adversidades, um golo sofrido que foi um azar, a lesão do Horta, falhar um penalti. Há muitos aspetos que foram importantes, sobretudo a equipa ter uma mentalidade excecional, de enfrentar o jogo, as adversidades, sem nunca deixar de crer e de insistir. Fomos uma equipa, passou por aí, para a performance que fizemos. São jogadores que não deixam de insistir, de lutar pela vitória».

Ricardo Horta

«Vamos ver. É muito difícil, foi uma lesão muscular, vamos ver nas provas que vai fazer amanhã».

Dorgeles

«Todos são importantes e quantos mais possamos ter para o jogo, melhor. O Mario iniciou a temporada num país novo, num futebol novo. Esteve lesionado quase dois meses, depois teve altos e baixos nas suas aparações num plantel competitivo. É um jogador que treina com muita motivação, estou contente que tenha tido o prémio deste golo. Quando estás a lutar para ter uma posição e na equipa e marcas um golo ajuda-te a ter confiança, o teu processo de melhoria e o rendimento. É importante para a equipa.

Difícil manter o foco? Preferia não jogar com o Estoril?

«Temos de jogar, porque ainda nos faltam pontos para conseguir o objetivo. O Estoril é uma equipa perigosa, muito ofensiva. Vem de uma série de resultados que não é positiva, mas vai ser um jogo difícil. Temos de recuperar deste esforço, para atacar o jogo com confiança. Vamos estar preparados, porque o grupo acredita no processo, neles mesmos e nos companheiros. Acreditam no processo, no trabalho. Hoje foi mais uma prova disso. Cada um com o seu momento, é a forma de estar desta equipa».

Euforia, música para o treinador. Como mantém a frieza?

«Sendo eu mesmo. Já em casa me dizem que me rio pouco. Estou contente pelo esforço dos jogadores, foi um jogo exemplar. Há que ir à Alemanha para a semana com este espírito, temos de ser capazes de enfrentar uma partida de exigência total. Não está matematicamente conseguido o quarto lugar, tens de reagir do esforço de hoje. Estas coisas são parte do meu dia a dia, temos uma pequena vantagem para chegar à final. Em janeiro chegámos a uma final, falhámos um penálti e não conseguimos levantar o troféu. Esta equipa conseguiu reagir, espetacular o trabalho dos jogadores, pela forma como trabalham. Temos de nos focar no processo, como nos vamos apresentar domingo, e preparar o jogo seguinte. Vamos jogar 61 jogos, mas quero que sejam 62. E queria que fossem mais, se não tivéssemos perdido em Fafe. Tudo isto tem de se pensar no processo».