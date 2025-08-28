Declarações de Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (5-1) frente ao Lincoln Red Imps em jogo da 2.ª mão do play off da Liga Europa:

«Um dos objetivos da época era chegar à fase de grupos da Liga Europa e hoje confirmámos isso. Ganhámos jogos, a equipa mostrou uma boa cara, uma ambição a cada partida, e hoje a equipa, independentemente do resultado da primeira mão, controlou a partida e tentou sempre ganhar. Preparámos a partida com a energia que temos dentro do plantel, pensando nos jogadores que nos podiam dar mais para este jogo. Estou satisfeito pela entrega, por este nível de aplicação de todos os jogadores e também contente por estarmos nesta fase de grupos».

[Adversário mais fechado e mais defensivo ajuda para o campeonato?] «Seguramente. Cada partida tem de servir, e está a servir, para continuarmos a crescer como equipa e para dar passos em frente neste processo de construção de novas ideias. Há detalhes em cada partida que podemos utilizar na direção de melhorar a equipa, não só a chegar à área adversária, mas na nossa pressão, posicionamento, distância da bola e muitas outras coisas. Cada jogo é uma oportunidade de melhorar, estou muito satisfeito com o nível evidenciado pelos jogadores».

[Moscardo estreou-se a titular] «Todos os jogadores estão a trabalhar de uma forma top. A pré-época tem estas características, a chegada de jogadores em diferentes momentos, temos de trabalhar para ajudar todos a chegar a um nível de forma ótimo e para que os jogadores novos possam ter um melhor rendimento em campo. O Gabriel [Moscardo] não é diferente, estamos contentes com a titularidade de hoje».

[Dorgeles lesionado] «Vamos ver, teve uma dor, tentou continuar, mas não estava confortável e decidimos substituir».

[Golo sofrido] «O golo surge por acerto do rival e desacerto nosso. Temos de tentar corrigir, minimizar isso, mas em todos os jogos, não porque sofremos um golo, mas porque temos de ser uma equipa que tem de continuar a melhorar em vários aspetos. Temos de evitar sofrer golos, faz parte do processo».

[Rodou a equipa e fez alinhar vários jogadores que podem sair do clube] «Tenho dito durante toda a pré-época que contamos com todos e estamos contentes com o grupo. Tentamos otimizar o rendimento dos jogadores que temos. O que se vai passar nos próximos dias de mercado, vamos ver, estamos em sintonia com a direção. Não podemos garantir nada, em futebol podem sempre acontecer muitas coisas, mas estou muito satisfeito com o grupo que tenho».