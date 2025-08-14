Declarações de Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (2-0) frente ao Cluj, que faz os guerreiros seguirem em frente na Liga Europa:

«A equipa, tanto na partida da Roménia como hoje, teve domínio geral no jogo. Conseguimos encontrar os espaços que sabíamos que, depois do primeiro jogo, iriam aparecer. Estivemos muito concentrados, sem pensar no resultado e as coisas fluíram. Dominámos o jogo com estabilidade. Estamos na ronda seguinte, no play-off, que será o foco depois da partida de domingo com o Alverca».

[Vai jogar com o Lincoln Red Imps, de Gibraltar. Braga é favorito. Como se alerta a equipa para os perigos?] «O foco está totalmente e absolutamente no Alverca. Os perigos que podem surgir não nos preocupam agora. O Alverca tem um plantel novo, um treinador novo, com a emoção de regressar à Liga. Depois pensaremos nesse rival. Uma equipa que está no play-off tem de ter nível, tem de fazer muitas coisas bem para chegar a esta fase».

[Victor Gomez] «Respondeu bem à chamada, movimentou-se bem, por fora e por dentro. No final o mais importante é a equipa entender o que se pretende. O êxito desta eliminatória está no facto de a equipa entender bem onde podiam estar os espaços, e trabalhar para aproveitar estes espaços».

[Ativo na segunda parte. O que pretendia, até quando o Moutinho foi substituído?] «Temos que tentar manter o nível de jogo. Tem de ser a nossa exigência, estar focados e concentrados durante todo o jogo. É futebol, em qualquer situação de perigo podemos sofrer golo e complica-se tudo. A melhor maneira de não acontecer isso é manter a intensidade, o foco, a mentalidade. Em relação ao João Moutinho, já o queria substituir e não queria que a equipa estivesse um minuto que fosse em inferioridade numérica».