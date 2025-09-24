Declarações de Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (1-0) sobre o Feyenoord no primeiro jogo da fase de liga da Liga Europa:

«Foi uma vitória importante para seguir com confiança no processo. No sábado já tínhamos demonstrado uma versão mais competitiva, mais unida e com espírito de sacrifício, mas por falta de sorte não conseguimos vencer. A equipa esteve unida, com sacrifício, e trabalhadora, mas também muito ambiciosa. Sabíamos que vínhamos de um esforço grande depois da partida de sábado, por tudo o que esse jogo representa, e a equipa mostrou-se muito forte. Tem de ser a cara quer temos de mostrar a cada partida».

[Vitória traz confiança?] «Quando tens jogos em que, apesar de bons processos e de estar perto da vitória, não consegues o asserto necessário em ambas as áreas, acaba por vir uma partida em que muda; foi o caso. É importante para aumentar a confiança da equipa. Numa partida tão equivalente conseguimos o golo, a equipa foi competitiva, e esperamos que se mantenha para os próximos jogos. Tivemos o nível necessário de energia, estou satisfeito, aumenta a confiança da equipa».

[Três centrais e volta a não sofrer golos. Relacionado?] «O esquema é muito similar, o perfil dos jogadores muda, se vires o jogo de sábado o perfil dos jogadores era diferente, mas a equipa rival não criou muitos lances de perigo. Marcou um golo num remate de fora da área, pode acontecer. Está mais relacionado com o esforço coletivo, a responsabilidade de todos os jogadores foi excelente. Olho para o sucesso defensivo como algo coletivo, esforço de todos».

[Surpreendido com as muitas mudanças do Feyenoord?] «Vinham de jogar domingo, nas últimas partidas utilizaram muito os mesmos jogadores. Não sabíamos que jogadores utilizariam, tinham jogadores a regressar de lesão, mas os que jogaram tiveram um nível muito alto, como sabíamos que é o nível da equipa».

[O que mudou ao intervalo para o Braga melhorar?] «Ajustamos um detalhe de posicionamento na segunda parte. Falámos ao intervalo que havia espaços que não estávamos a aproveitar. Não é fácil tomar decisões em milésimos de segundo para encontrar os espaços que existem. Mas, mostrámos aos jogadores, com vídeos ao intervalo, mostrámos os espaços. Necessitámos de um esforço coletivo imenso, ajustando alguns detalhes, a equipa seguiu o plano de jogo para maximizar as possibilidades de vencer o jogo».