Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, desvaloriza um potencial favoritismo à conquista da Liga Europa e refere a vontade de, tal como em 2011, chegar às meias-finais. O técnico espanhol fez, ainda, uma análise no seu primeiro ano em Portugal, garantindo que a equipa tem um bom projeto desportivo para o futuro.

Processo longo e vontade de repetir o feito de 2011

«É um grande feito vir a Sevilha para lutar por um lugar nas meias-finais, mas tudo começou em julho. Tivemos muito jogos e muitas eliminatórias até chegar aqui. Há um jogo para ganhar e, pela segunda vez na história do Sp. Braga, chegar às meias-finais. Mas não somos ingénuos, sabemos que o jogo vai representar uma grande dificuldade, porque vamos jogar contra uma grande equipa.»

Análise da temporada

«Tem sido uma temporada onde uma equipa técnica estrangeira chegou a um com uma exigência enorme, que luta para crescer no panorama nacional e internacional. Existe uma pressão para ganhar todos os jogos. Desde outubro que a equipa entende a forma como jogamos. Ainda não joga em piloto automático, mas os jogadores sabem o que têm de fazer. Também já tivemos altos e baixos, mas houve uma grande progressão da equipa e basta olharem para as estatísticas para perceberem como gostamos de jogar. Já alcançámos o quarto lugar na Liga, que era o objetivo, e agora estamos a disputar um lugar na meia-final da Liga Europa. A verdade é que chegamos a abril com muitas baixas, mas numa grande forma. Queremos continuar a crescer, porque temos um grande projeto desportivo.»

Favoritismo fica para outro espanhol

«Quando o Unai Emery está na competição é difícil dizer que somos favoritos. O foco não está em pensar se somos favoritos a vencer a Liga Europa, mas sim no plano tático do jogo e dar soluções à equipa para que amanhã consigam ganhar o jogo.»