Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, abordou após o jogo com o Friburgo a lesão de Ricardo Horta. Sem se alongar, adiantou que foi muscular, não se sabendo a paragem e se vai estar disponível para os próximos compromissos.

Ricardo Horta

«Vamos ver. É muito difícil, foi uma lesão muscular, vamos ver nas provas que vai fazer amanhã».

Dorgeles

«Todos são importantes e quantos mais possamos ter para o jogo, melhor. O Mario iniciou a temporada num país novo, num futebol novo. Esteve lesionado quase dois meses, depois teve altos e baixos nas suas aparições num plantel competitivo. É um jogador que treina com muita motivação, estou contente que tenha tido o prémio deste golo. Quando estás a lutar para ter uma posição e na equipa e marcas um golo ajuda-te a ter confiança, o teu processo de melhoria e o rendimento. É importante para a equipa»