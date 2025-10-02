Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, na conferência de imprensa que se seguiu ao triunfo, por 2-0, frente ao Celtic, para a Liga Europa:

Boa resposta dos jogadores

«Estou satisfeito, muito contente, sobretudo pelos rapazes. Depois do jogo contra o Nacional, ficaram absolutamente conscientes de que o nível que temos de oferecer nos nossos jogos não pode ser nada parecido com o daquele dia.

Eles precisavam de uma nova oportunidade para se redimirem, para mostrarem a versão da equipa que realmente são e hoje tivemos a oportunidade, o jogo, o cenário, para mostrar, para perceber que é essa união como equipa, desse esforço por vezes titânico para conseguir vitórias, que têm de oferecer no dia a dia».

Em boa posição na Europa

«Estou muito, muito feliz, sobretudo por eles. Obviamente, pelos nossos adeptos, por todos aqueles que viajaram com a equipa e não pararam de torcer nem por um minuto. E também, obviamente, por conquistarmos a nossa segunda vitória, que já nos dá seis pontos, e sabemos como é difícil ganhar jogos fora de casa na Liga Europa».

Melhor exibição da época?

«Não sei se foi a melhor exibição. Sei que foi um jogo em que a equipa mostrou a sua competitividade e união, o que deve servir de exemplo para todos os jogos».

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?