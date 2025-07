Declarações de Carlos Vicens, treinador doSp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (1-0) frente ao Levski Sofia, já no prolongamento, no jogo da 2.ª mão da 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa:

«Foi uma eliminatória difícil, jogámos numa fase com sete semanas de trabalho a tentar implementar as nossas ideias. Jogámos 120 minutos em condições que ainda não são as melhores. O nível de preparação física ainda não é o melhor, mas temos de jogar partidas importantes já nesta fase; o adversário já tem mais minutos somados. Estou francamente contente pelo esforço e para capacidade de o grupo disputar estas eliminatórias. Estou contente por eles, que foram recompensados com a vitória. Conseguimos o objetivo».

[O que está a faltar para criar mais oportunidades?] «O que faltou foi colocar a bola na baliza, criámos várias situações».

[Sandro Vidigal estreou-se no contexto sénior] «É um jogador jovem, que conhecemos bem desde a pré-época. Sabemos que vai crescer e está preparado para ter oportunidades e para nos ajudar. Acabou por ajudar, é um jogador com muito futuro, um futuro brilhante».

[Início sem ponta de lança. Fran Navarro acaba por resolver] «Jogámos sem um ponta de lança de raiz porque sabíamos que contra este adversário os espaços seriam esses e acabámos por nos sair bem. Permitiu ao Ricardo Horta ter mais mobilidade. Mas, não conseguimos transformar em golos. Fran Navarro? É um jogador que na área tem o talento especial para encontrar oportunidades. Na semana passada teve uma oportunidade e hoje numa execução mais complicada teve um grande gesto técnico. Estou muito contente por ele, trabalha muito, como todos estão a trabalhar. Marcar golos dá confiança».

[Resultado melhor que a exibição?] «Resultado top. Tinha dito que para passar a eliminatória tínhamos de marcar mais um golo do que eles. Conseguimos».

[Sp. Braga favorito frente ao Cluj?] «Temos de analisar o Cluje. Sabemos que é um clube com tradição europeia, já fizeram boas campanhas na Liga dos Campeões no passado. Têm qualidade. Espero uma eliminatória difícil e, para ser honesto, em futebol não sei o que é ser favorito. Temos dois jogos pela frente, em futebol favoritismo não está no meu dicionário. Vamos trabalhar para ir lá com energia e empenhados para conseguir um bom resultado»