Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, em declarações na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate (1-1) na receção ao Betis. O técnico antevê dificuldades na 2.ª mão, pedindo uma equipa a «ser Braga mais do que nunca».

Análise ao jogo

«Obviamente queríamos ganhar, começamos por marcar, mas os detalhes ditam muito do resultado. Fomos nós mesmos, enquanto equipa, estou muito satisfeito pelo esforço dos jogadores, deixaram tudo em campo. Ao intervalo falámos, percebia-se um pouco de falta de tranquilidade na primeira fase de construção, que está relacionado com este cenário de quartos de final da Liga Europa. Na segunda parte notou-se que estavam mais tranquilos, a confiar neles mesmos. Depois de transmitir tranquilidade e confiança a equipa equivocou-se menos nos passes. Depois chega o momento que percebes a falta de energia no último terço. Tentámos dar soluções, ao mudar gente do meio campo, para conseguir o segundo golo. Num bom momento sofremos o golo. Foi uma jogada em que não tivemos sorte, há que aprender com os erros e ir a Sevilha lutar pela eliminatória».

Exibição de Hornicek

«Está a fazer uma grande temporada, de crescimento, vejo-o a trabalhar cada dia com um foco extraordinário. É um rapaz humilde, que quer aprender tudo o que pode para ir melhorando. Estamos contentes por ver este crescimento».

Jogo em Sevilha

«O Braga tem uma identidade de jogo muito clara, estabelecida há muito tempo. Vamos ter um Braga a dar o melhor de si, a ser uma equipa mais do que nunca, unidos, para tentar estar nas meias-finais».

Comparação com a 2.ª mão frente ao Ferencváros

«O jogo é diferente. Estávamos insatisfeitos com o que a equipa fez, hoje as sensações são diferentes, a equipa deixou uma grande imagem. Vamos jogar fora de casa, La Cartuja será difícil, o Betis também quererá estar nas meias finais».

Lesões

«Vamos ver. O Niakaté gerou preocupação no final; o Diego sofreu uma entrada forte, tentou responder, mas tivemos de o alterar. Vamos a ver».

Lesão de Diego obrigou a mexer, entrando Moutinho

«Optamos por ele, tem uma qualidade muito boa no último passe. Quando o incorporámos foi, também nesse sentido, tal como com o Fran Navarro, para acrescentar. Fomos perdendo frescura, penso que se conseguíssemos manter mais frescura, podia ter sido diferente. Estou contente como os que entraram: acrescentaram à equipa. Vamos preparar, primeiro, o jogo com o Arouca, que é importante, e depois o jogo da segunda mão».