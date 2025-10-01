Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Celtic, em Glasgow, na quinta-feira [17h45], a contar para a segunda jornada da fase regular da Liga Europa:

Antevisão ao jogo

«Preparámos o jogo ao máximo e vimos o que o Celtic pode fazer. Apesar do ruído à volta da equipa, temos de nos focar no que podemos fazer e usar as nossas armas para podermos competir. Sabemos que o Celtic tem uma tradição europeia muito importante. É verdade que perderam a liderança do campeonato escocês, mas a competição só começou agora. Não podemos repetir a nossa versão do último jogo. Temos de ver uma versão do Sp. Braga com muita força e vontade de ganhar para tentar um bom resultado».

Celtic

«É uma equipa que tem uma dinâmica de jogo e uma maneira de jogar estabelecidas, conhecida dos jogadores, trabalhada pelo treinador durante muito tempo, que tenta impor-se nos jogos. Teremos de estar bem no momento sem bola, mas não podemos estar todo o jogo sem ela. Teremos de ser valentes e procurar impor o nosso jogo quando pudermos, para podermos ter máximo controlo. É parte do que trabalhamos desde que cheguei, controlar e dominar jogos».

Estado físico e mental da equipa

«Temos 14 jogos oficiais. A equipa vem com bastantes partidas e temos vivido momentos diferentes. A equipa consolidou-se e tentámos ter sempre os jogadores o mais frescos possível. Não estamos contentes com o último resultado e sabemos que temos de melhorar, de ser valentes. A competição é sempre difícil e o jogo é importante e especial. Estamos prontos para oferecer a versão do Sp. Braga que temos de mostrar».

Ausência de Moscardo

«Teve algumas queixas no treino e, por precaução, decidimos que devia ficar em casa e fazer mais exames».

