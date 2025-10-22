Carlos Vicens na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Estrela Vermelha, para a terceira jornada da fase liga da Liga Europa. O treinador espanhol adverte para as dificuldades que espera encontrar diante dos sérvios e espera ver a sua equipa dar uma imagem diferente, para melhor, em relação à mostrada em Bragança, para a Taça de Portugal:

Análise ao adversário

«Espero uma equipa que nos vai dificultar as coisas. Fê-lo com o FC Porto, jogo em que esteve muito bem e que podia ter caído para qualquer equipa, e com o Celtic, em que também esteve muito bem. Tem qualidade individual e jogadores muito perigosos, mas mais do que isso destaco a forma como joga coletivamente. É uma equipa bem organizada e que ataca com critério. Temos de fazer muitas coisas muito bem para ganhar.»

Lesões de Niakaté, Paulo Oliveira, Vítor Carvalho, Moscardo e Grillitsch

«O departamento médico tem tido muito trabalho para que os processos decorram o melhor possível. Temos de ir com cuidado porque, quando se fala de lesões musculares, as pressas não são recomendáveis e uma recaída por ter forçado não é bom. Temos de ter paciência. Faltam jogadores, quase todos da mesma zona, mas temos de procurar outras soluções.»

Vitórias dão confiança

«As vitórias ajudam sempre. Aumentam os níveis de autoconfiança, os jogadores têm um sorriso na cara, o humor é melhor nos dias seguintes.»

Resposta depois da exibição em Bragança para a Taça de Portugal

«O desafio de jogar com o Estrela Vermelha é diferente, uma equipa estrangeira, numa competição em que começámos bem e temos a ambição grande de fazer um bom jogo para oferecer a nossa melhor versão e vencer.»

