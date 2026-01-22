Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, em declarações na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (1-0) sobre o Nottingham Forest em jogo da Liga Europa. O técnico sublinhou que o Sp. Braga foi uma família.



Análise ao jogo

«É uma vitória importante que nos mantém com as ambições intactas nesta prova, e permite-nos continuar a crescer como equipa, no processo de jogo. Estamos contentes, temos já de recuperar porque temos uma partida muito importante no domingo e temos de trabalhar para poder estar a um bom nível».

Hornicek

«Foi decisivo em várias defesas, ajudou-nos uma vez mais e a equipa também o ajuda a ele. Obviamente é muito visível quando defendes um penálti, mas também houve intervenções decisivas de outros jogadores que são invisíveis e que nos ajudaram muito também».

Diego Rodrigues

«Sabíamos que era muito importante jogar com personalidade. Isso significa que para os nossos médios era importante ter personalidade. Não era uma partida para correr riscos. Tínhamos de ter opções com bola, se não tivesses o controlo do jogo durante muitos minutos, se não te impões perante equipas com esta qualidade, vais sofrer. Só estando juntos e trabalhando bem é que se consegue, o Diego foi importante e foi uma parte da personalidade que precisávamos no meio campo».

União da equipa

«A equipa esforçou-se muito, foi uma equipa que sofreu em alguns momentos, mas só se sobrevive futebolisticamente a estes momentos de sofrimento sendo equipa, sendo companheiros, solidários. Descrevo isso também com o controlo de bola que tivemos em certos momentos. A equipa soube sobreviver a momentos de sofrimento. Estamos felizes, podemos ver que esta equipa é uma família no balneário em que toda a gente participa»

Importância de poder ir diretamente para os oitavos de final

«É muito importante, porque dá mais margem no mês de fevereiro, pela questão financeira muito importante e obviamente pelo que significa, continuar nesta competição. Teremos de ver os sorteios, até onde podemos chegar, mas primeiro temos de passar aos oitavos de final e antes disso temos já um jogo difícil no fim de semana, entrando em cada jogo com motivação para ganhar. Jogámos com equipas de alto nível nesta competição e chegar a esta fase com possibilidade de apuramento é positivo».