Carlos Vicens salienta a vontade de vencer frente ao Betis, em jogo a contar para a segunda mão dos quartos de final da Liga Europa. O técnico espanhol refere que Zalazar ainda não está totalmente recuperado, embora só perto da hora de jogo é que tomará uma decisão.

Análise ao jogo

«O jogo vai ter momentos diferentes. O Betis vai tentar marcar cedo e mostrar o peso de jogar no seu estádio. Temos de estar preparados para tudo e temos de ser capazes de encontrar o nosso jogo, atacar e fazer golos. É importante sermos certeiros tanto a defender como a atacar.»

Zalazar é novidade nos convocados

«Zalazar não está completamente recuperado, fez uma sessão e meia com a equipa. Ele tem uma grande ambição de ajudar a equipa e decidimos trazê-lo por causa disso. Amanhã vamos ter de analisar, com cautela, se pode ir a jogo.»

Foco na vitória

«Vamos jogar para marcar golos. Agora, como o Betis se vai apresentar temos de esperar para saber. Espero, como já referi, um jogo de momentos, mas temos de ser uma equipa competitiva e agressiva para pressionar e defender a nossa área. O acerto nas áreas decide muito o resultado no final do jogo e temos de ser certeiros. Vamos dar o nosso melhor para seguir em frente.»