Carlos Vicens: «Zalazar? Ainda não está totalmente recuperado»
Treinador do Sp. Braga admite possível baixa para o jogo frente ao Betis
Treinador do Sp. Braga admite possível baixa para o jogo frente ao Betis
Carlos Vicens salienta a vontade de vencer frente ao Betis, em jogo a contar para a segunda mão dos quartos de final da Liga Europa. O técnico espanhol refere que Zalazar ainda não está totalmente recuperado, embora só perto da hora de jogo é que tomará uma decisão.
Análise ao jogo
«O jogo vai ter momentos diferentes. O Betis vai tentar marcar cedo e mostrar o peso de jogar no seu estádio. Temos de estar preparados para tudo e temos de ser capazes de encontrar o nosso jogo, atacar e fazer golos. É importante sermos certeiros tanto a defender como a atacar.»
Zalazar é novidade nos convocados
«Zalazar não está completamente recuperado, fez uma sessão e meia com a equipa. Ele tem uma grande ambição de ajudar a equipa e decidimos trazê-lo por causa disso. Amanhã vamos ter de analisar, com cautela, se pode ir a jogo.»
Foco na vitória
«Vamos jogar para marcar golos. Agora, como o Betis se vai apresentar temos de esperar para saber. Espero, como já referi, um jogo de momentos, mas temos de ser uma equipa competitiva e agressiva para pressionar e defender a nossa área. O acerto nas áreas decide muito o resultado no final do jogo e temos de ser certeiros. Vamos dar o nosso melhor para seguir em frente.»