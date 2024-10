Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga, em declarações na flash interview da DAZN, após a derrota com o Olympiakos (3-0), na segunda jornada da fase de liga da Liga Europa:

«Parabéns ao Olympiakos, tiveram mais intensidade, mais agressividade. Nós não conseguimos equilibrar ao nível da intensidade e da agressividade positiva no jogo. No fundo, resumia isto a duas boas defesas do Matheus, duas boas defesas do Tzolakis e os três golos. O golo surgiu nos últimos minutos da primeira parte, quando tínhamos o jogo controlado, tínhamos passado a pior fase. Conseguimos passar essa pior fase e depois sofremos o golo.

Tentámos entrar bem na segunda parte e não conseguimos, o Olympiakos voltou a ser mais agressivo do que nós. Quando sofremos o segundo golo, foi um duro golpe, e as coisas tornaram-se muito difíceis.

Se nós tivéssemos marcado alguma daquelas duas ocasiões, o jogo teria sido diferente, mas não aconteceu. Depois sofremos três golos estranhos, temos de estar mais focados. O que disse aos jogadores é que vencemos um jogo muito bem conseguido e todos temos crédito nessa vitória, da mesma forma que hoje todos temos um débito muito grande nesta derrota. Não vamos imputar responsabilidades individuais, elas são coletivas, a responsabilidade é minha.

Perdemos um jogo e haverá mais jogos para conseguir vencer.»