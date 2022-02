Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo sobre o Sheriff Tiraspol, que permite ao Sp. Braga seguir para os oitavos-de-final da Liga Europa:

«Uma vitória muito dos jogadores, uma atitude competitiva fantástica, com pouco tempo de descanso depois da viagem a Tondela, hoje voltámos a ter um comportamento espetacular, fizemos uma primeira parte brilhante. Acho que surpreendemos a equipa do Sheriff em diversas coisas, não sentiram o conforto que sentiram lá na aproximação dos centrais aos laterais. Mesmo com marcação cerrada ao Musrati conseguimos alimentar o jogo interior, muito por força da dinâmica do lado direito com a surpresa da incorporação do Fabiano. Fizemos dois golos, podiam ter sido quatro ou cinco, e podíamos ter resolvido a eliminatória. Depois tornou-se mais difícil ter a mesma velocidade porque a equipa fechou-se muito. Fomos a equipa mais, que podia ter resolvido a eliminatória nos noventa minutos; não deu nos noventa, não deu em 120, deu nos penáltis. Passou a melhor equipa, que mais fez nos dois jogos para vencer».

[Ambiente no Sp. Braga] «Os jogadores estão contentes, mas não estamos eufóricos. Sabemos que segunda-feira temos um jogo importante. Temos de saber viver as vitórias, mas geri-las rapidamente para estar aptos para o próximo jogo»

[David Carmo] «Tem vindo a fazer o seu percurso, vai ficar cada vez melhor certamente».

[André Horta] «Fez um excelente jogo, sem dúvida, mas é injusto salientar um jogador entre uma equipa que esteve muito bem. Foi um dos jogadores que, conjuntamente com os outros, esteve a um nível alto. Desempenhou muito bem a sua missão, foi importante para conseguir a avalanche na primeira parte, como o Iuri e o Ricardo, saltamos as marcações e isso libertou os nossos jogadores por fora».

[O que é que esta vitória aporta à equipa] «Temos aqui um lema que é positivo. Disse aportar, mas para mim a palavra é apertar, porque nos vai apertar o calendário. Isto é tremendo para uma equipa com muita gente jovem. É um problema positivo, é sinal que estamos numa situação importantíssima com grandes equipas».

[Situação na Ucrânia] «É uma situação desagradável para todos nós. Acho que evidentemente qualquer agressão militar é condenável, mas acho que se calhar há alguns limites que foram ultrapassados naquela zona, quando não podem. Estou absolutamente contra aquela invasão, mas acho que há NATO a mais contra uma potência como a Rússia».