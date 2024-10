Carlos Carvalhal considerou que o Sp. Braga terá de estar num dia bom - «num dia à Braga» - para derrotar os noruegueses do Bodo/Glimt nesta quarta-feira.

«Prevê-se um jogo nada fácil, o Bodo/Glimt é uma equipa muito competente, tem o mesmo treinador há seis épocas consecutivas, está no final da sua equipa e já está muito ‘oleada’, pelo que a abordagem terá de ser muito inteligente», projetou o treinador do Sp. Braga na conferência de antevisão ao jogo da 3.ª jornada da fase de liga da Liga Europa.

Carvalhal elogiou a qualidade defensiva, a capacidade de pressão e a transição ofensiva do Bodo/Glimt, que se viu, lembrou, no jogo em que os noruegueses bateram o FC Porto já nesta temporada. Ainda assim, assegurou, as debilidades do adversário estão identificadas.

O técnico dos arsenalistas abordou ainda a pouca veia goleadora mostrada pelos atacantes nesta temporada. «A missão do treinador e jogadores é vencerem jogos, quem faz os golos é irrelevante. O Roberto e o El Ouazznai tiveram alguma infelicidade [com o 1.º Dezembro], mandaram uma bola ao poste cada um, mas eles trabalham muito para a equipa, acho que é uma questão de confiança para fazerem golos», disse.

O Sp. Braga tem nesta altura três pontos em dois jogos na Liga Europa, menos um do que o Bodo/Glimt.

Para o jogo desta quarta-feira, os minhotos já poderão contar com Paulo Oliveira, recuperado de lesão, ao contrários dos outros defesas centrais Robson Bambu e Arrey-Mbi, que continuam lesionados.