Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, anunciou que a sua equipa vai a Itália discutir a eliminatória dos 16 avos de final da Liga Europa com a Roma de Paulo Fonseca «até ao último segundo», apesar do resultado negativo que leva da Pedreira (0-2).

«Queremos estar dentro do jogo, sermos competitivos e equilibrados, porque há jogos que se alteram nos cinco/dez minutos finais e queremos discutir a eliminatória até ao último segundo», disse o treinador na conferência de imprensa de antevisão já no Estádio Olímpico da capital italiana.

Carlos Carvalhal rejeitou a ideia de que a Roma possa relaxar por causa da vitória em Braga e, apesar de ter uma «tarefa em mãos difícil», o técnico quer que os seus jogadores se foquem na sua «capacidade» e se agarrem à possibilidade de ultrapassar o adversário, por ínfima que seja.

O treinador elogiou a equipa orientada por Paulo Fonseca, defendendo que tem poucos pontos fracos, notando, contudo, que a ausência de vários jogadores na defesa, devido a lesões, «será uma das razões por que tem sofrido mais golos ultimamente».

«Sabíamos que seria uma eliminatória extremamente difícil, que a Roma tem uma grande equipa, com um grande treinador, com grandes jogadores. Quando há seleções ficam com seis/sete jogadores, o resto são todos internacionais. A Roma foi a equipa mais perigosa nos 90 minutos [em Braga], mas não estávamos a contar é que houvesse outros fatores que pudessem desequilibrar o jogo», disse numa referência implícita à atuação da equipa de arbitragem que mereceu muitas críticas da parte dos minhotos.

O treinador lembrou depois a expulsão de Ricardo Esgaio e uma grande penalidade que o árbitro não assinalou por falta sobre Sporar, no início da segunda parte. «Tivemos um penálti que ainda hoje não percebo como não foi assinalado, se não pelo árbitro, pelo VAR, e isso podia ter mudado o jogo. O jogo da primeira mão ficou nitidamente alterado com a expulsão, quem sabe amanhã [quinta-feira], a Roma não fica a jogar com dez, e não é perdoado um penálti [ao Braga] ou nós temos um penálti a nosso favor. Em 90 minutos muita coisa pode acontecer», disse.

Rolando: «Tenho de estar preparado para quando surgirem oportunidades»

O defesa Rolando, também em conferência de imprensa, considera que o Sp. Braga tem de olhar para o que pode melhorar em relação ao primeiro jogo e frisou que, mais do que querer afirmar-se, quer ajudar a equipa.

«Já passei por muito no futebol e isso de conseguir o meu espaço [na equipa] ou não já não me diz grande coisa. Com a minha experiência, sei é que tenho de estar preparado para quando surgem as oportunidades dar o máximo e ajudar a equipa», destacou.

O experiente defesa central assumiu ser «um jogador importante», mesmo quando não joga. «Também foi por isso que fui contratado, para transmitir o que aprendi no futebol para os mais novos, que têm correspondido. A equipa tem estado muito bem, temos muitas opções, o treinador toma as suas decisões e quando a equipa precisa de mim tento corresponder, é a minha forma de agradecer e mostrar que estou extremamente satisfeito de fazer parte deste clube», disse.

O internacional português, de 35 anos, já jogou em Itália (Nápoles e Inter de Milão) e lamentou a ausência do público no Olímpico de Roma. «Claro que é um negócio, mas o futebol é divertimento, uma fuga das pessoas do stress do dia-a-dia, é um espetáculo que, sem público, é diferente. Já joguei aqui com o estádio cheio e sinto-me triste por os meus colegas não irem ter essa experiência, é um estádio icónico, mas com ou sem público temos de tentar o nosso melhor», disse ainda.

Sp. Braga e Roma defrontam-se a partir das 20:00 desta quinta-feira, no Estádio Olímpico de Roma, jogo que será arbitrado pelo sueco Andreas Ekberg.