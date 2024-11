Carlos Carvalhal realizou, esta quarta-feira, a habitual conferência de antevisão ao jogo contra o Elfsborg, a contar para a quarta jornada da fase de liga da Liga Europa.

Sem poder contar com o lesionado Zalazar e o castigado Niakaté, o técnico explicou as chamadas de Arrey-Mbi e Robson Bambu, para um encontro onde os três pontos «são bem-vindos».

Recorde-se que até ao momento, o Sp. Braga soma três pontos, graças ao triunfo diante do Maccabi Telavive (2-1). Além disso, somou ainda duas derrotas, frente a Bodo/Glimt e Olympiakos.

«Os três pontos são bem-vindos. É importante fazer o máximo de pontos possíveis, porque são muitas equipas. A equipa do Elfsborg é pressionante, com processos simples, tipicamente nórdica. Ainda assim, tem as suas debilidades e vamos tentar ter bola e olho na baliza adversária», referiu o técnico.

«Zalazar fez 35 minutos de alto nível frente ao Arouca e depois caiu um pouco. Quando foi substituído, pensávamos que estava exausto, mas acusou fadiga muscular. Não deu lesão, vamos reavaliar na sexta-feira», acrescentou.

As duas equipas medem forças esta quinta-feira, a partir das 17h45, com a arbitragem de Juxhin Xhaja.