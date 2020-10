Declarações de Castro, jogador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (3-0) frente ao AEK Atenas em jogo da ronda inaugural do Grupo G da Liga Europa:

«Foi uma grande noite para nós, estas exibições já vêm de trás, e estamos felizes por ter o apoio do público. Foi a primeira vez com estes adeptos e nota-se uma diferença enorme. Sem adeptos o futebol não é a mesma coisa».

[Dérbi minhoto] «Até hoje estivemos focados neste jogo. Agora é descansar e amanhã o mister vai começar a prepara-nos para o próximo jogo. A partir de hoje preparamos esse jogo para estar na máxima força, agora é descansar bem, comer bem para depois para preparar o jogo».