Após uma noite europeia sensacional do Sp. Braga, que esteve a perder por 2-0 contra o Betis e acabou por confirmar a passagem às meias-finais da Liga Europa com uma reviravolta por 4-2, há um cenário pouco provável em cima da mesa, mas que não é impossível: e pode agradar e muito às equipas portuguesas.

Fala-se aqui de ganhar uma vaga extra na Liga dos Campeões por ser um dos países com melhor desempenho europeu esta época, o que por arrasto significaria ter quatro equipas na próxima Liga dos Campeões.

Mas vamos por partes.

Se olharmos para o ranking da UEFA, em 2025/26, Portugal é o quarto país com o maior número de pontos acumulados no coeficiente (20.100 pontos). Ora, uma campanha perfeita dos bracarenses até ao fim da competição - ou seja, três vitórias nos três jogos e o título da Liga Europa - tornariam Portugal no segundo país com mais pontos na ranking desta época (o que significa mais uma lugar na Cahmpions).

Vamos então a contas. Cada vitória dá dois pontos e o triunfo na final resulta num ponto extra. Quer isto dizer que, no total, Portugal ficaria com 21.500 pontos e subia assim ao segundo lugar do ranking. Depois, é preciso olhar para os dois países que neste momento estão à frente de Portugal e têm a possibilidade de agarrar essa segunda vaga (a Inglaterra está em primeiro e já não conta, uma vaga é seguramente dela).

Voltando atrás, portanto fazia então 21.500 pontos e, para ser o segundo país mais pontuado no ranking anual, era necessário um milagre. Antes de mais, que as duas equipas espanholas percam os dois jogos das meias-finais.

Recorde-se que o Atlético Madrid está nas «meias» da Champions e vai medir forças com o Arsenal, sendo que o Rayo Vallecano também está nas meias-finais, mas da Liga Conferência, e vai jogar com o Estrasburgo. Se as duas equipas perdessem os dois jogos, Espanha ficaria com 21.406 pontos, abaixo dos 21.500 de Portugal.

Para além disso, era necessário que o Bayern Munique só vença um jogo, ou empate os dois, frente ao PSG, nas meias-finais da Liga dos Campeões, e que seja naturalmente eliminado, claro).

Isto porque o Friburgo defronta precisamente o Sp. Braga no acesso à final da Liga Europa e aqui só duas vitórias bracarenses alimentam esta teoria. Neste caso, com o Friburgo a perder os dois jogos e o Bayern a ganhar um (ou empatar dois) e ser eliminado, Alemanha chegaria aos 21.499 pontos, exatamente 0,001 menos do que os 21.500 de Portugal.

Quatro equipas portuguesas na Liga dos Campeões do próximo ano?

Ora o mais curioso é que se o Sp. Braga colocasse Portugal como segundo melhor país no desempenho europeu desta época, isso significaria não um... mas dois lugares extra na Champions da próxima temporada. E ambos com entrada direta na fase de grupos: um para o Sp. Braga, como vencedor da Liga Europa, e outro pelo bom desempenho do país no ranking UEFA.

Neste caso o campeão teria entrada direta na fase de liga da Champions por ser campeao (como acontece todas as épocas) e o segundo classificado teria também entrada direta na fase de liga por causa da vaga extra por desempenho. Já o Sp. Braga teria entrada direta na fase de liga como vencedor da Liga Europa.

O terceiro classificado - que, recorde-se, matematicamente já não pode ser o Sp. Braga - ficaria com a vaga que Portugal tem todas as épocas na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

É uma conjuntura muito difícil de concretizar, ainda assim não é impossível: basta que os astros todos estejam alinhados para provocar um milagre para o futebol português.