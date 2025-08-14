Liga Europa
Dan Petrescu: «O Braga foi superior, tem qualidade»
Liga Europa: Sp. Braga-Cluj, 2-0 (reportagem)
Estádio Municipal de Braga
Declarações de Dan Petrescu, treinador do Cluj, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (2-0) frente ao Sp. Braga, que implica a eliminação dos romenos da Liga Europa:
«Acho que o resultado é justo. O Braga foi superior, tem qualidade, acabaram por ter sorte com o penálti e a partir daí o jogo mudou, sendo mais fácil para eles. Foi possível ver a qualidade da equipa do Braga, é difícil para qualquer equipa vir cá, mas o penálti não me parece correto. Na 1.ª mão tivemos um penálti que não foi assinalado a nosso favor, hoje houve este lance, não compreendo a ajuda, não me parece que o Braga viesse a precisar do penálti, mas foi assinalado».
