Na antevisão à partida entre o Maccabi Petah Tikva e o Sp. Braga, no Minho, a contar para a primeira mão da 2.ª pré-eliminatória de acesso à Liga Europa, o treinador do emblema israelita, Dan Romann, propôs um sonho, apesar do adversário com «tradição e experiência» na prova.

«Este é um grande palco para nós, para competir pela qualificação para a Liga Europa. Vamos encontrar um grande clube, com muita tradição e experiência nas provas internacionais. É uma equipa fantástica, com muita qualidade. Queremos jogar o nosso futebol, com calma, ser competitivos e elevar o nosso nível», referiu o treinador, de 41 anos, em conferência de imprensa.

Ao leme da equipa que venceu a edição a Taça de Israel na última época, Dan Romann elenca João Moutinho, Zalazar, Bruma, Roger e El Ouazzani como referências no Sp. Braga, além de Daniel Sousa.

Em simultâneo, o técnico israelita mostrou-se otimista quanto ao desempenho do Petah Tikva e lembrou que é sempre possível surpreender.

Para ilustrar tal ideia, recorreu à época 2013/14, quando, como jogador, disputou a qualificação para a Liga Europa pelo Hapoel Ramat Gan, equipa da II Liga de Israel. Ante o Estoril, empataram na primeira mão da 3.ª pré-eliminatória, mas perderam, em casa, por 1-0.

«Todos achavam que íamos ser esmagados. Estávamos na segunda divisão. Quando o árbitro apita, nunca sabemos o que poderá acontecer. Temos um bom plantel, com muito caráter, que procura lutar sempre para vencer», vincou.

O Sp. Braga receberá os israelitas do Maccabi Petah Tikva na noite desta quinta-feira (20:30), no Municipal de Braga, num encontro que contará com arbitragem do italiano Luca Pairetto. A partida será para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.

A segunda mão desta eliminatória está agendada para 1 de agosto, em Sófia, capital da Bulgária, face ao conflito em Gaza. O vencedor defrontará os suíços do Servette na 3.ª pré-eliminatória, penúltima barreira de acesso à Liga Europa.