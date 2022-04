David Carmo, jogador do Sporting de Braga, em declarações na flash interview da Sport TV+, após a eliminação nos quartos de final da Liga Europa contra o Rangers:



«Saio orgulhoso. A mensagem no balneário e em todas as paragens era para acreditar e deixar tudo. Representámos muito bem o Sp. Braga neste ambiente. Saímos de cabeça levantada. Podemos jogar bem ou mal, mas o importante é darmos tudo.



Antes do golo começámos a notar que o Rangers estava a 'tremer'. Já quando ganhámos o canto foi assim. E é o que eu digo. Conseguimos marcar e aquilo deu-nos mais energia. Não parecia que estávamos com menos um jogador.»