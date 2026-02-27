O diretor-desportivo do Ferencváros, Tamás Hajnal, atribuiu o favoritismo ao Sp. Braga nos oitavos de final da Liga Europa, mas acredita ser possível contrariar as previsões e seguir em frente na competição.

«Não é segredo que eles são os favoritos neste duelo, considerando o equilíbrio de forças, todos os indicadores, isso não está em questão. Mas, assim como já surpreendemos em muitos jogos, vamos nos esforçar para fazer o mesmo agora», referiu.

Também Péter Lipcsei, antigo médio do Ferencváros e campeão pelo FC Porto em 1995/96, mostrou confiança nas hipóteses do clube de Budapeste.

«Sempre fizemos bons jogos com o FC Porto em Braga. É um estádio pequeno e especial, na encosta de uma montanha, uma verdadeira joia. Não tem a mesma atmosfera, pois não há área de golo como aqui, e penso que o ambiente aqui vai prejudicá-los. E continuo a achar que podemos passar», referiu.

Péter Lipcsei considerou ainda que o sorteio acabou por ser relativamente favorável aos húngaros, quando comparado com a possibilidade de defrontar os portistas.

«O FC Porto seria um adversário mais forte do que o Braga, que atualmente ocupa o quarto lugar no campeonato português. Ouso sonhar e estou otimista: começamos em casa e acho que somos capazes de conquistar uma vantagem que nos permita avançar», concluiu.