Carlos Vicens, treinador do do Sp. Braga, falou na Flash Interview da DAZN após a vitória frente ao Feyenoord por 1-0, uma partida a contar para a primeira jornada da Fase de Liga da Liga Europa. O técnico espanhol quis oferecer o triunfo aos adeptos e comentou a gestão necessária do plantel agora com jogos de três em três dias.

Arranque positivo na Liga Europa

«Um jogo muito sofrido. Temos de dar um valor enorme a esta vitória porque defrontámos um adversário de nível muito alto, de grande dimensão e com história na Europa. Deixa-nos muito felizes começar esta competição com uma vitória em casa e poder oferecê-la aos adeptos, que mereciam um sorriso nestas últimas semanas».

Resultado que vai mudar o momento do clube

«Esperemos que sim. É verdade que temos de valorizar muito o que aconteceu hoje por vários motivos. Primeiro, pelo sacrifício e esforço da equipa. Sabíamos que íamos ter momentos em que tínhamos de estar muito unidos, muito compactos e a trabalhar muito porque tínhamos pela frente um adversário muito forte. Também sabíamos que não íamos conseguir ganhar este jogo apenas com onze. O apoio dos jogadores que começaram no banco, antes e durante o jogo, e a forma como entraram para ajudar e confirmar a vitória nesta segunda parte foi espetacular. É algo que temos de valorizar. Desde o meu primeiro dia na pré-época que sei que, para termos sucesso esta temporada, todos têm de estar comprometidos e todos vão ser importantes. Aliás, já o têm sido. Isto reforça muito o espírito de equipa que já tínhamos demonstrado em Guimarães, com esse esforço, o sacrifício de lutar pela vitória».

Sp. Braga diferente na segunda parte

«Sim foi um jogo onde ambas as equipas tentaram pressionar a saída de bola da equipa adversária. Porque as duas equipas tentam jogar desde atrás, e há pequenos detalhes nos posicionamentos no meio-campo que dificultaram um pouco a saída, mas temos de ver que tínhamos um grande rival pela frente que apertava com a intenção de não nos deixar sair e que nos forçava o jogo direto. Então encontrar esses espaços e os timmings para esses passes, os jogadores que por momentos estavam livres não foi fácil. Tentámos, ajustámos ao intervalo, as duas equipas tentaram sempre dificultar a saída da equipa adversária. Por isso houve momentos em que eles estiveram mais por cima, por momentos conseguimos realizar mais passes e implantar o nosso jogo no meio-campo ofensivo. Foi um jogo de alternativas, e aí tivemos a sorte de concretizar a nossa oportunidade com o golo e levar os três pontos».

Substituições ao longo do jogo

«No fundo, aquilo que já disse anteriormente: é fundamental que a equipa saiba que todos são importantes. Vínhamos de um grande esforço no domingo, não apenas pelo jogo em si, mas também por tudo o que envolveu esse dérbi, pelas emoções muito fortes. Esse tipo de partida deixa sempre um desgaste importante. Hoje, pela forma como o jogo foi preparado pelas duas equipas, sabíamos que ia ser muito intenso. Houve muita troca de posse, muitos momentos em que foi preciso juntar-nos no nosso meio-campo e sofrer juntos, estar unidos. E aí precisávamos de refrescar a equipa, porque havia jogadores com um esforço tremendo acumulado. Além disso, o Zalazar já trazia algumas queixas desde que regressou da seleção, tivemos de gerir a sua utilização contra o Gil Vicente. Jogou e deu muito à equipa nesse jogo, e hoje voltou a fazer um esforço enorme porque exigíamos muito dele na pressão. Por isso, foi preciso gerir bem para termos pernas frescas. Quando se defronta um adversário desta dimensão, é preciso ter o maior número de minutos possíveis com a máxima energia e frescura em campo. Foi por isso que fizemos essas alterações. O mesmo com o João [Moutinho], porque o meio-campo teve de trabalhar imenso. Também o Ricardo [Horta], que vinha de lesão: gerimos o seu regresso. Contra o Gil Vicente estava limitado a dez minutos, depois foi titular em Guimarães. É preciso ter cuidado porque, quando um jogador volta de lesão, há sempre risco de recaída. Queremos que regresse ao melhor nível de forma progressiva e controlada».

