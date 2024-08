Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga, em declarações após a vitória na primeira mão do play-off da Liga Europa com o Rapid Viena (2-1):

«Esperávamos um jogo difícil e isso confirmou-se, tivemos alguma felicidade nos primeiros minutos pela oportunidade flagrante falhada [pelo adversário] e pela expulsão [do jogador do Rapid Viena], mas isso são as circunstâncias do jogo. Depois, sofremos o golo, reagimos bem, fizemos um jogo de muita competência e deveríamos ter marcado mais, porque tivemos oportunidades para o fazer.

Entrada nervosa de Bambu? O Bambu teve uma situação que acontece no futebol, mas depois fez um jogo fantástico. São as circunstâncias que ditam tudo o que acontece. Esse lance intranquilizou a equipa durante cinco ou 10 minutos, é uma situação que temos que corrigir, mas ainda não tivemos um treino aquisitivo e temos que melhorar algumas situações.

O Rapid Viena é uma equipa difícil, continuo a pensar isso, temos muito respeito por eles, mas acontecesse o que acontecesse iríamos à Áustria para ganhar, é a nossa forma de jogar. Com muito respeito, repito, porque o Rapid Viena é uma boa equipa.

(Estreia de André Horta) É um jogador que está no plantel, está motivadíssimo, entrou muito bem, foi muito bem recebido pelos adeptos. A sua entrada alterou a nossa configuração tática, foi nesse período que criámos mais oportunidades e o André Horta teve um papel importante aí.

Em qualquer circunstância, reverter um resultado é sempre motivador e dá um reforço anímico à equipa e ao grupo. Jogar contra 10 é muitas vezes difícil e da forma como o Rapid Viena se posicionou, muito organizado e com nove jogadores atrás da linha da bola, foi difícil, mas criámos oportunidades, faltou meter a bola dentro da baliza mais vezes.

Ansiedade? Foi mais a questão inicial, uma ou duas situações que criaram frissom e a equipa enervou-se um pouco, foram 10 minutos. Mas, a partir daí, o nervosismo acabou e depois do golo [do Rapid Viena] a equipa mostrou uma personalidade muito grande, foi estóica e mostrou qualidade na busca pelo resultado.

(Lesão de Bruma) Vai ser reavaliado, ainda é prematuro saber o que se passa.»