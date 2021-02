Declarações de Paulo Fonseca, treinador da Roma, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (0-2) sobre o Sp. Braga nos 16 avos de final da Liga Europa:

[Sporting em primeiro mas Braga com o melhor futebol no campeonato português?] «Não quero, de maneira nenhuma, fazer essa avaliação, até porque não acompanho todos os jogos do futebol português. Há uma equipa que não tenho problemas de dizer: o Paços de Ferreira. O Paços de Ferreira joga de forma fabulosa. O Braga também joga muito bem».