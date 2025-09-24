Fran Navarro, jogador do Sp. Braga, falou na Flash Interview da DAZN após a vitória frente ao Feyenoord por 1-0, uma partida a contar para a primeira jornada da Fase de Liga da Liga Europa. O avançado espanhol marcou o golo decisivo do encontro e sublinha a importância do resultado num momento menos positivo dos arsenalistas.

Análise da partida

«Sabíamos que ia ser uma equipa difícil. Na primeira parte é verdade que nos pressionaram um pouco na nossa área. Conseguimos defender bem, o que também é importante. No fim, conseguimos um resultado muito positivo aqui em casa com os nossos adeptos, que estão sempre a apoiar-nos, e acho que também o merecíamos».

Descrição do golo

«Quanto ao remate, não sei... Vi o [Leonardo] Lelo quando levantou a cabeça, fiz o movimento ao primeiro poste, ele colocou a bola como tinha de ser, rematei de pé esquerdo e tive a sorte de a bola bater no poste e entrar. Estou muito feliz».

Elogios a Leonardo Lelo

«Está a fazer uma época extraordinária, com mais uma assistência, e espero que consiga muitas mais».

Marcar na Europa

«Fazer um golo é sempre incrível, independentemente da competição. Depois destes jogos que não conseguimos ganhar, o golo foi muito importante».

Dar a volta ao momento

«No fim, jogamos na Europa, que é uma competição diferente, e foi muito importante, no primeiro jogo, conseguirmos os três pontos. Agora é continuar».