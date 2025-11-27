Liga Europa
Há 1h e 20min
Gabri Martínez: «Sabíamos que ia ser complicado, mas conseguimos o empate»
Espanhol do Sp. Braga foi o autor do golo do empate frente ao Rangers por 1-1
Gabri Martínez, jogador do Sp. Braga, em declarações na Flash Interview da DAZN, após o empate 1-1 frente ao Rangers, numa partida a contar para a quinta jornada da Liga Europa.
Golo do empate
«Bem, graças a Deus encontrei-me nessa situação, consegui marcar. Quero realçar que a equipa trabalhou muito bem, mesmo com menos um. Queríamos vir aqui ganhar o jogo, sabíamos que ia ser complicado, aqui na Escócia. Conseguimos o empate que é muito bom também, e estou muito contente pela equipa.»
O que disse Vicens após a expulsão
«Que nos mantivéssemos unidos, que pressionássemos juntos e um erro deles, o do nosso golo, e a equipa trabalhou bem mesmo com menos um, a equipa trabalhou bem.»
