Declarações do futebolista do Sp. Braga, Nico Gaitán, à SportTV, após a vitória por 2-1 ante o Zorya, na Ucrânia, em jogo da segunda jornada do grupo G da Liga Europa:

«Acho que foi um jogo muito competitivo, como é nas competições europeias. A equipa esteve forte, estou muito feliz por voltar a jogar, por ajudar a equipa com um golo e agradecer o apoio que recebi neste período em que tive a lesão, que foi no início do campeonato. A equipa ajudou-me sempre e deu-me moral para recuperar bem.»

[Ansiedade por jogar:] «É muito difícil, é muito difícil ficar de fora e pronto. Passou, demorou, mais do que o normal, mas estou feliz por voltar a jogar, por ajudar a equipa e pelos três pontos.»

[Sensações no golo:] «Passei muitas coisas, que pouca gente sabe. Hoje é o aniversário do meu irmão e quero mandar um abraço forte, que tenha um bom dia, sei que está com a família.»

[Ideia de jogo do treinador:] «Sempre que seja ter bola e jogar, bola no pé, para mim ajuda. Gosto de jogar com bola e a nossa equipa está habituada a jogar com bola e isso torna-se fácil para mim.»

[Duas vitórias no grupo a abrir:] «É importante ganhar sempre, conseguimos três pontos importantes, temos seis de avanço para o adversário de hoje e acho que está bem encaminhado para nós, mas ainda falta muito pela frente.»