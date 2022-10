Declarações de Geraerts, treinador do Saint Gilloise, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo sobre o Sp. Braga (1-2) em jogo do Grupo D da Liga Europa:

«Definitivamente este cenário ajuda a reforçar esta vitória. Ganhar no final do jogo tem sempre um contexto especial, por isso esta vitória é mágica».

«Fizemos uma boa primeira parte contra uma boa equipa, uma equipa com jogadores rápidos e habilidosos. Tivemos algumas chances, mas não conseguimos marcar. Depois de sofrer o golo reagimos bem, como disse, ganhar no final é sempre especial, é magnífico para o clube, para os jogadores, e para os adeptos».

[Nove pontos conquistados] «Vamos continuar com humildade, é verdade que temos nove pontos, mas vamos pensar jogo a jogo. Voltamos a jogar contra o Braga, em casa, temos de ter mentalidade vencedora, dar o nosso melhor. Temos de ser ambiciosos e fazer o nosso melhor, para ver em que lugar estaremos».

[Saint Gilloise mais fresco fisicamente no final foi determinante?] «Durante grande parte do jogo a nossa equipa esteve bem. Muitos jogos são resolvidos nas partes finais. Quando sofremos o golo crescemos. Penso que o Braga recuou, nós continuamos a atacar e fomos a equipa que procurou vencer».

[Disse que o Braga era favorito. Continua a pensar isso em relação ao grupo?] «Não acho que seja relevante, passo sempre a mesma mensagem aos jogadores. O Braga tem uma grande história, está em segundo no campeonato português, e acho que continua a ser favorito para o segundo golo».

[Depois de serem revelação no campeonato na última época, acreditam que podem ser a equipa sensação na Liga Europa?] «Vamos tentar manter esta dinâmica, somos competitivos, vamos manter esta ambição, trabalhando como nas últimas épocas. Temos uma estrutura competente num clube organizado».

[Artur Jorge diz que jogou para o empate e foi feliz no final. Como reage?] «Cada um é livre para ter a sua opinião. Acho que fizemos o suficiente para ganhar, nos últimos trinta minutos estivemos por cima».