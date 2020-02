O treinador do Rangers, Steven Gerrard, garantiu esta terça-feira que a equipa escocesa não vai «jogar na expectativa» em Braga, no duelo da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

«Vamos jogar contra uma equipa fantástica, que está em excelente forma. Vamos tentar ser coesos defensivamente e também um perigo constante para o Braga, não vamos jogar na expectativa. No primeiro jogo, tivemos alguns problemas, mas depois organizámo-nos e retificámos algumas situações. Fomos uma equipa combativa, criámos ocasiões e marcámos», referiu o técnico inglês, em conferência de imprensa.

Recusando o favoritismo do Rangers, que parte em vantagem após a vitória por 3-2 na Escócia, Gerrard salientou que «a este nível, os erros pagam-se caro», mas que «os golos do Braga não resultaram de erros individuais». «O primeiro foi um excelente golo e o segundo foi uma ótima jogada coletiva. Não os culpo, mas penso que podíamos ter feito um melhor trabalho defensivo», notou, ainda assim, Gerrard, em alusão aos tentos apontados por Fransérgio e Abel Ruiz no Ibrox Park.

«Temos uma pequena vantagem, mas não nos consideramos favoritos», frisou o antigo internacional inglês, notabilizado pela carreira no Liverpool.

Ainda sobre o jogo da primeira mão, Gerrard defendeu que o jogo podia ter acabado com mais golos. «Surpreendente foi só ter havido cinco golos, podia ter sido um 5-4, um 4-3 ou 5-5», notou.

Morelos, castigado, é baixa nas opções ofensivas do Rangers, ao passo que Borna Barisic já treinou na segunda-feira e está disponível para o jogo.

O Sp. Braga-Rangers joga-se no Estádio Municipal de Braga, a partir das 17 horas desta quarta-feira. O sueco Andreas Ekberg é o árbitro do jogo.

