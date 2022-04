Declarações de Giovanni van Bronckhorst, treinador do Rangers, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (1-0) frente ao Sp. Braga em jogo dos quartos de final da Liga Europa:

«Temos de conseguir um bom resultado no segundo jogo. Um zero é uma margem curta, na próxima semana temos oportunidade de reverter o resultado. Podíamos ter conseguido um resultado melhor, mas também podia ter sido pior. Penso que tivemos algumas oportunidades para marcar, fomos perigosos nos momentos de transição, mas ainda assim podíamos ter estado melhor. Temos de fazer melhor na próxima semana, no jogo da segunda mão”.

«Temos de mostrar na próxima semana, no jogo da 2.ª mão, que estamos ao nível do desafio, em casa com os nossos adeptos podemos fazer a diferença com uma boa prestação».

[Desapontado pela derrota e pelo golo sofrido] «Ficamos sempre despontados quando o resultado não é o que pretendemos e quando sofremos golos, penso que é normal».

«Nos jogos europeus temos de estar compactos, as equipas têm capacidade para criar perigo a qualquer momento. Devíamos ter marcado nas chances que tivemos, em transição. Em casa vai ser um jogo diferente, estamos em desvantagem, tentámos ser perigosos hoje, mas não tivemos sucesso na finalização».