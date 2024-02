Declarações de Gurban Gurbanov, treinador do Qarabag, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (2-4) frente ao Sp. Braga, em jogo do play-off da Liga Europa:

«Quero dar os parabéns aos meus jogadores, jogaram contra uma equipa forte, séria, com ataque rápido e perigoso. Os mues jogadores estiveram bem, souberam sofrer, ganhámos 2-4, mas não reflete o que se passou. Nestas eliminatórias, com equipas contra o Braga, nada está decidido, temos o segundo jogo em Baku e temos de ser responsáveis».

«Normalmente, quando se consegue uma vitória destas, não goste de exagerar as coisas. Esta equipa é forte, participa num grande campeonato, mas não significa que somos piores. Confiamos no nosso caminho, vitórias como estas dão mais confiança à nossa equipa e também ao futebol do Azerbaijão. Os meus jogadores foram recompensados, fizeram muitos sacrifícios».

[Teme que um resultado destes possa ter interferência nos seus jogadores?] «Estou um pouco preocupado, pode ter interferência nos jogadores. Temos de nos habituar, entendo os adeptos e os jornalistas, mas temos de ter cuidado, como já disse jogamos com uma equipa como o Braga.

[No Azerbaijão ninguém esperava um resultado destes] «É normal, pelo ranking e pelo campeonato em que o Braga compete. Quem me conhece sabe que não gosto de falar em percentagens, mas acho que a eliminatória ainda está 50/50. Há na história equipas que perderam em casa e conseguiram reverter a situação fora. Temos de ser responsáveis e não entrar em euforias».

[Nariman Akhundzade, jovem jogador, podia ter marcado o quinto golo e estava a chorar. Falou com ele?] «Não conseguir falar com ele, ainda. Quando cheguei ao balneário não o vi. Começou a chorar já em campo após falhar. Tem margem para crescer, é um jovem no qual acreditamos».