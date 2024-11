O Sporting de Braga recebe o Hoffenheim na quinta jornada da Liga Europa, na quinta-feira, numa altura em que soma quatro pontos e está nos lugares de eliminação, mas com os mesmos pontos ou a uma curta distância de várias equipas em posições de acesso ao play-off.

Na antevisão à partida, Carlos Carvalhal garantiu que o jogo com os alemães não é decisivo, embora reconhece que «todos os jogos e todos os pontos são importantes» e que «numa competição com estas características os pontos são fundamentais».

«Não é decisivo, porque podemos não ter um bom jogo amanhã [quinta-feira] e ganharmos os dois seguintes. É tudo muito relativo, porque é um campeonato. Decisivo é quando são jogos a eliminar ou que determinam algo. É um jogo importante, porque só temos quatro pontos e queremos ter mais», disse o técnico dos minhotos em conferência de imprensa.

Carvalhal vincou que o Sp. Braga «tem que estar a 100 por cento para vencer porque 99 por cento pode não bastar».

O Hoffenheim, que já perdeu com o FC Porto esta época, tem mais um ponto do que os bracarenses.

«Ganhou o último jogo [no campeonato alemão] por 4-3 ao Leipzig, os jogadores estão frescos, tem 17 jogadores internacionais A», observou Carvalhal, notando que o adversário é uma equipa de «tração à frente, que sufoca os adversários e depois expõe-se atrás».

«Mas, preparámo-nos bem, estamos em crescimento e, depois de 60 minutos com o Sporting [derrota caseira por 4-2, na jornada anterior da Liga] e de um jogo muito adulto com o Leixões [vitória por 2-0 na Taça de Portugal, no sábado] este é um bom teste para ver até que ponto a equipa está em condições de disputar jogos deste nível», acrescentou.

Já o defesa-central alemão Arrey-Mbi, também presente na antevisão, deixou elogios ao Hoffenheim.

«É uma equipa boa, com alta intensidade e jogadores de boa qualidade. Joga muito bem em equipa. É importante encararmos o jogo de forma séria e focarmo-nos em nós mesmos», afirmou.

O Sp. Braga recebe o Hoffenheim esta quinta-feira, às 20h00, num jogo que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.