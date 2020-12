Concluída a quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, é dia de Liga Europa. Há duas equipas portuguesas em prova, sendo que o Sp. Braga é a primeira a entrar em campo, em Atenas, frente ao AEK (17h55). Quase duas horas depois, é a vez do Benfica defrontar os polacos do Lech Poznan.



De resto, ambas podem ficar apuradas para a fase seguinte esta quinta-feira.



Além dos emblemas lusos, há vários portugueses em ação na prova. O AC Milan de Dalot e Leão recebe o Celtic e o Tottenham de Mourinho joga na Áustria ante o LASK Linz. Por seu turno, a armada lusa do Lille recebe o Sparta Praga num jogo importante nas contas do apuramento.



Mais tarde, às 20h00, o Nápoles de Mário Rui joga nos Países Baixos frente ao AZ Alkmaar enquanto o Arsenal de Cedric Soares, já apurado, recebe o Rapid Viena. Por sua vez, a Roma de Paulo Fonseca joga a liderança do grupo A com o Young Boys, no Olímpico de Roma. O Granada de Rui Silva e Domingos Duarte mede forças com o PSV e o PAOK de Vieirinha joga em Chipre.



Por último, nota para o duelo entre o Cluj de Luís Aurélio e o CSKA Sófia de Tiago Rodrigues.



Os treinadores de Tondela, Portimonense e Famalicão vão realizar as conferências de antevisão aos respetivos jogos da nona jornada da Liga.



Liga Europa, fase de grupos, 5.ª jornada (horas de Lisboa):

Grupo G:

Zorya Luhansk-Leicester, 17h55

AEK Atenas-Sporting de Braga,17h55

Grupo H:

Lille - Sparta de Praga, 17h55

AC Milan - Celtic,17h55

Grupo I:

Qarabag-Maccabi Telavive, 17h55

Sivasspor - Villarreal, 17h55

Grupo J:

LASK - Tottenham, 17h55

Antuérpia - Ludogorets, 17h55

Grupo K:

CSKA Moscovo-Wolfsberger, 17h55

Feyenoord-Dinamo Zagreb, 17h55

Grupo L:

Gent - Slovan Liberec, 17h55

Estrela Vermelha-Hoffenheim 17h55

Grupo A:

Cluj - CSKA Sófia, 20h00

Roma - Young Boys, 20h00

Grupo B:

Molde-Dundalk, 20h00

Arsenal-Rapid Viena, 20h00

Grupo C:

Nice-Bayer Leverkusen, 20:00

Slavia Praga - Hapoel Beer-Sheva, 20h00

Grupo D:

Rangers - Standard Liège, 20h00

Benfica - Lech Poznan, 20h00

Grupo E:

Granada - PSV Eindhoven, 20h00

Omonia - PAOK Salónica, 20h00

Grupo F:

AZ Alkmaar-Nápoles, 20h00

Real Sociedad-Rijeka, 20h00

Conferência de imprensa do treinador do Tondela, Pako Atestarán, de antevisão do jogo com o FC Porto para a Liga, no Estádio João Cardoso, às 12h00.

Conferência de imprensa do treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, de antevisão do jogo com o Sporting para a Liga, no Estádio Municipal, às 15h00.

Conferência de imprensa do treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, de antevisão do jogo com o Vitória de Guimarães para a Liga, na sala de imprensa do Portimão Estádio, às 11h30.