Ricardo Horta, capitão do Sp. Braga, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a derrota com o Rangers, na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, que valeu a eliminação dos arsenalistas.

«Tivemos uma entrada em falso, sabíamos que eles iam entrar com esta energia. Queríamos contrariar isso, mas sofremos logo um golo no início do jogo. Voltámos a entrar no jogo, depois penálti e expulsão quase nos deitou abaixo. Mas lutámos com dez, depois com nove. E se fosse com oito íamos lutar na mesma. É um grande orgulho ser capitão desta equipa.

Mas foi uma excelente campanha esta que fizemos. Queríamos mais, sobretudo depois de vencer o primeiro jogo, mas infelizmente não conseguimos. Mas foi muito bom o que fizemos na competição.»