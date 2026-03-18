Carlos Vicens, treinador do Sporting de Braga, considera que Ricardo Horta está a justificar uma chamada à Seleção neste mês de março. Após a vitória sobre o Ferencváros (4-0), o técnico do bracarenses também elogiou Pau Victor.

Ricardo Horta tem de estar na convocatória de Portugal?

«Ricardo está a fazer um "temporadón". Ficaríamos muito felizes que o Ricardo fosse à Seleção. Oxalá que sim, merece. Portugal tem uma das melhores seleções do mundo, com um talento impressionante e o Roberto tem um trabalho difícil para escolher. Mas o Ricardo está nesse nível.»

Pau Victor não fez golos no ultimo mês e meio, mas dá mais do que golos

«Viram durante toda a época aquilo que ele nos dá. Todos os nossos pontas de lança são diferentes. O Pau Victor sente-se cómodo entre linhas, combinando com quem tem ao seu redor, dá muita continuidade, toma boas decisões… Ele está a acostumar-se a um novo clube e a um novo país, tudo isto pouco a pouco. Sabíamos que ia dar frutos, temos de ter paciência, como com todos. Ultimamente vimos uma versão menos goleadora, mas que dá continuidade. Temos o Fran Navarro, a quem estou a dar menos minutos, mas, quando entra, dá intensidade, tem faro goleador. Recuperámos o Amine, que também já nos deu muito, já jogou muitos minutos na Liga Europa, pode ser uma referência e temos o Samy [Meregh] que está a trabalhar para melhorar e entender como joga esta equipa, todos os movimentos. Uns com os outros ajudam-se a melhorar. Estão cada vez melhor.»