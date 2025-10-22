Ricardo Horta aborda o momento positivo do Sp. Braga e assegura que para ganhar títulos é necessário construir uma base, dando o exemplo do mais recente campeão sueco. O capitão dos bracarenses antevê o duelo com o Estrela Vermelha e garante que a equipa quer fazer um «grande jogo», em Braga:

Aspetos a melhorar e momento do Sp. Braga

«É algo que podemos melhorar. Já vimos alternâncias no nosso jogo a esse nível que não podem acontecer. Já mostrámos com o Feyenoord, em Alvalade e no Celtic Park que o nosso nível de competitividade está alto e quando é assim os resultados são mais positivos. Estamos com muita vontade de fazer um grande jogo e queremos que os três pontos fiquem aqui. Temos muita ilusão de fazer melhor que no ano passado.»

Análise ao Estrela Vermelha

«É um treinador novo, com novas ideias e isto acaba por ser um processo. Ninguém ganha nada com dois ou três meses de trabalho. Dou um exemplo: falei com o Lagerbielke sobre o campeão da Suécia (Mjallby), que foi uma novidade, perguntei-lhe como aconteceu e ele disse que mantêm a mesma equipa há quatro anos, mudam dois ou três jogadores, mas mantêm a base. Para ganhar títulos é preciso uma base.»