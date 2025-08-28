Declarações de Juajo Bezares, treinador do Lincoln Red Imps, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (5-1) frente ao Sp. Braga em jogo da 2.ª mão do play off da Liga Europa:

«Para nós isto era um prémio, já o tinha dito, mas foi um prémio agridoce. Tivemos a capacidade para, ao nosso nível, ser uma equipa competitiva. Disse que tínhamos de ser uma equipa atrevida, o golo final dá capacidade para perceber que podemos continuar a melhorar. Vamos daqui sendo melhores pessoas, melhores jogadores e um melhor corpo técnico. O resultado final das duas partidas é bastante duro, defrontámos uma equipa claramente melhor. Foi uma grande oportunidade para nós ter esta experiência, disputar seis jogos na Liga Europa é uma boa experiência para todos. Agradecer o tratamento ao Braga, a todo o staff, aos jogadores, ao treinador e a todos os envolvidos».