Zarko Lazetic garante que apenas um Maccabi Telavive ao «melhor nível» é capaz de derrotar o Sp. Braga, no jogo desta quinta-feira, a contar para a primeira jornada da fase de liga da Liga Europa.

Em declarações aos jornalistas, o técnico da formação israelita destaca a qualidade individual dos bracarenses, com jogadores como Bruma e Ricardo Horta, mas afirma que os visitantes querem discutir os três pontos.

«Precisamos de estar a um nível superior àquele que temos mostrado. O Sp. Braga é um grande adversário. Precisamos de melhorar muitas coisas em relação ao último jogo, sobretudo em termos de pressão. Precisamos de ser compactos. Vamos defrontar uma equipa com capacidade para castigar os nossos erros. Temos de estar ao nosso melhor nível para vencer», referiu o técnico.

«É uma equipa muito boa, com muitos jogadores que defrontei na época passada. É uma equipa boa com bola. Tem jogadores de qualidade, especialmente Bruma e Ricardo Horta. É sempre uma equipa dura de defrontar neste estádio. Talvez seja favorita, mas, antes do jogo, não admitimos que alguém seja melhor do que nós. Estamos aqui para competir e para evoluir», acrescentou.

O jogo entre Sp. Braga e Maccabi Telavive está marcado para esta quinta-feira, a partir das 20h, no Estádio Municipal de Braga.