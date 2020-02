Os adeptos do Rangers fizeram a festa durante esta quarta-feira no centro de Braga, pintando de azul a cidade dos arcebispos. Mais de cinco mil marcam presença no Minho para o jogo da 2.ª mão dos 1/16 de final da Liga Europa e é impossível não dar pela sua presença.

Antes do encontro, durante a manhã e ao início da tarde, concentraram-se essencialmente no centro da cidade, rumando depois ao estádio. Muitos deslocaram-se em dezenas de autocarros e até de táxi, mas a maioria fez o trajeto a pé, limitando em grande escala o trânsito.

Aliás, um dos principais acessos ao estádio esteve cortado para a passagem da coluna de adeptos do Rangers, provocando o caos junto ao estádio. Esta forte presença de adeptos escoceses, que se fazem notar em todas as bancadas do estádio, fez com que o Sp. Braga alargasse a caixa de segurança do Estádio Municipal de Braga.

O contingente policial é enorme quer no exterior do recinto quer no interior, com muitos efetivos da Polícia de Segurança Pública a mobilizar diversos meios.