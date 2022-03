A FIGURA: Abel Ruiz

Estava desencontrado com as redes adversárias há três meses e meio – desde 30 de novembro –, contra o Sheriff nem de grande penalidade quebrou o enguiço. Esta noite foi uma das três novidades de Carlos Carvalhal no onze do Sp. Braga e com apenas três minutos jogadores abriu o ativo naquele que acabou por ser o único golo do jogo. Num embate com tantas oportunidades de jogadores isolados, foi o único a ter engenho para fazer a diferença.

O MOMENTO: golo de Vitinha (89’)

Cruzamento milimétrico de Fabiano no lado direito, a sobrevoar a defensiva monegasca para depois Vitinha aplicar um golpe de cabeça letal. Determinadíssima a forma como o jovem avançado se faz ao lance e bate o guarda-redes do conjunto francês já na reta final do encontro, dando uma maior folga ao Sp. Braga para a segunda mão.

Rodrigo Gomes

O jovem jogador da formação bracarense tem estado em plano de destaque e não se deixa influenciar pela competição. Esteve muito influente, primeiro no corredor esquerdo, depois no direito. Jogo muito competente.

Ben Yedder

O avançado de 31 anos foi dos mais esclarecidos dos monegascos, dando quase sempre a melhor sequência aos lances em que teve intervenção. O capitão ainda chegou a marcar de cabeça, apesar da baixa estatura, mas estava em posição irregular.

Matheus

Esteve em desataque frente ao Sheriff ao brilhar nas grandes penalidades, esta noite voltou a ser preponderante. Fez várias vezes a mancha de forma decisiva quando os adversários lhe apareceram isolados pela frente. Ajudou a manter a baliza do Sp. Braga a zeros.

Tchouameni

Apesar da tenra idade, o jovem médio francês destacou-se no setor intermediário, quer pela capacidade física quer pela capacidade de execução nos vários momentos do jogo. Destacou-se a atacar e a defender.