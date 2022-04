Os adeptos pediram à equipa para continuar a elevar o nome do Sp. Braga pela Europa fora, a equipa do Sp. Braga correspondeu. Está na frente da eliminatória dos quartos de final da Liga Europa frente ao Rangers, depois de vencer pela margem mínima (1-0) na pedreira com um golo de Abel Ruiz.

Num jogo intenso e bem jogado, com um ambiente à altura nas bancadas, os bracarenses demonstraram mais argumentos técnicos, mais alegria e mais virtuosismo. Esses argumentos, essencialmente os técnicos, desmontaram o mecanismo que chegou a ser chato dos escoceses com um futebol demasiado trabalhado para tão pouca eficiência.

O tento de Abel Ruiz leva os bracarenses por cima para a segunda mão, com a eliminatória em aberto. Ou seja, as decisões ficam para Glasgow, no Ibrox Stadium. Depois de há dois anos ter perdido os dois jogos frente a este mesmo adversário numa eliminatória europeia, os bracarenses dão um sinal de força.

Depois de igualada a intensidade, suplantada a qualidade

O Sp. Braga até entrou no jogo com algumas dificuldades para fazer face ao tal futebol curto e rendilhado do Rangers, executado com uma capacidade física assinalável. Mais soltos, os escoceses pareciam adaptar-se melhor a um embate eletrizante com um grande ambiente nas bancadas da pedreira.

Mas, aos poucos o conjunto de Carlos Carvalhal foi igualando a intensidade, moldou-se ao que o jogo pedia e cresceu. A defesa subiu alguns metros, a dupla de médios composta por Musrati e André Horta passou a ter outro suporte com o conjunto arsenalista mais compacto e, com as forças igualadas, a qualidade bracarense veio ao de cima.

Num primeiro aviso André Horta fez a rede abanar, mas o VAR descortinou uma falta no decorrer do lance. Não havia, contudo, dúvida quando à supremacia bracarense no jogo, que tinha a posse de bola e, quando não a tinha, recuperava-a rapidamente sem grandes constrangimentos. A cinco minutos do intervalo Abel Ruiz disparou certeiro servido com um toque em habilidade de Iuri Medeiros, fazendo eclodir a pedreira com a ida a vencer para o descanso.

Gestão sem riscos

Com a mesma motivação que terminou a primeira parte, o Sp. Braga entrou em campo para o segundo tempo enérgico e a dominar. Combinações criativas fizeram o Sp. Braga chegar com relativa facilidade a zonas adiantadas do terreno de jogo.

Um cenário que, contudo, foi-se alterando com o evoluir do cronómetro. A Correr atrás do prejuízo o Rangers ganhou ascendente, ainda que nunca tenha crescido verdadeiramente. A equipa orientada por Giovanni van Bronckhorst teve mais bola, mas foi sempre uma posse demasiado mecanizada de toque curto sem irreverência para criar perigo.

A gestão foi feita sem riscos e deu frutos. Triunfo tão festejado quanto justo do Sp. Braga, que está por cima nos quartos de final da Liga Europa. Em Glasgow define-se quem segue em frente.