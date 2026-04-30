A bola ainda não começou a rolar, mas os ânimos entre Sp. Braga e Friburgo já aqueceram. Os minhotos, recorde-se, jogam esta quinta-feira (20h) a primeira meia-final europeia em 11 anos.

O Sp. Braga, única equipa portuguesa ainda em provas europeias, recebe o Friburgo, atuais oitavos classificados da Liga alemã. Este encontro já está a deixar marcas, literalmente.

A conhecida Avenida Central de Braga foi vandalizada por adeptos do Friburgo, que desenharam as iniciais do clube (SCF) no coreto da avenida.

Ora veja as imagens:

RELACIONADOS
Sp. Braga-Friburgo: Montenegro, Seguro e Marcelo juntos na Pedreira
De cinco para zero pontos: estrelinha de Rui Borges nos descontos apaga-se
Sp. Braga anuncia bilhetes esgotados para a receção ao Friburgo
Sete baixas e várias mexidas: os onzes prováveis do Sp. Braga-Friburgo