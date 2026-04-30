Há 17 min
Liga Europa: adeptos do Friburgo vandalizam Avenida Central de Braga
Foi desenhado as iniciais do clube alemão no coreto da avenida
A bola ainda não começou a rolar, mas os ânimos entre Sp. Braga e Friburgo já aqueceram. Os minhotos, recorde-se, jogam esta quinta-feira (20h) a primeira meia-final europeia em 11 anos.
O Sp. Braga, única equipa portuguesa ainda em provas europeias, recebe o Friburgo, atuais oitavos classificados da Liga alemã. Este encontro já está a deixar marcas, literalmente.
A conhecida Avenida Central de Braga foi vandalizada por adeptos do Friburgo, que desenharam as iniciais do clube (SCF) no coreto da avenida.
Ora veja as imagens:
Adeptos do Freibrug 🇩🇪 vandalizaram o coreto da Avenida Central de Braga… pic.twitter.com/lxN9JW2RcR— SC Braga News (@news_braga) April 30, 2026
