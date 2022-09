O árbitro eslovaco Filip Glova foi esta terça-feira nomeado pela UEFA para dirigir o jogo entre o Sporting de Braga e os alemães do Union Berlim, da segunda jornada do grupo D da Liga Europa, agendado para a próxima quinta-feira.

No Estádio Municipal de Braga, Glova, de 33 anos, vai ser auxiliado pelos compatriotas Daniel Polacek e Peter Bednar, e terá o também eslovaco Michal Ocenás como quarto árbitro, os italianos Marco Guida e Marco Di Bello serão os responsáveis pelo videoárbitro (VAR).

No encontro entre o Rennes e o Fenerbahçe, também da Liga Europa, Tiago Martins será o VAR, e Luís Godinho o AVAR.

O português Fábio Veríssimo vai arbitrar, também na quinta-feira, o jogo entre os dinamarqueses do Silkeborg e os ingleses do West Ham, da segunda jornada do grupo B da Liga Conferência.

Em jogos da Liga dos Campeões, Tiago Martins vai ser o Assistente de Videoárbitro (AVAR) do Rangers-Nápoles, adiado de terça para quarta-feira devido aos preparativos do funeral da Rainha Isabel II, e Luís Godinho desempenhará as mesmas funções no confronto que oporá o Chelsea ao Salzburgo.