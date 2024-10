O árbitro sérvio Nenad Minakovic vai apitar na receção do Sp. Braga aos noruegueses do Bodo/Glimt, na próxima quarta-feira, no jogo da terceira jornada da Liga Europa, segundo anunciou a UEFA.

Nenad Minakovic, de 35 anos, terá como assistentes os seus compatriotas Nicola Borovic e Bosko Bozovic, enquanto Milan Mitic será o quarto árbitro. A equipa sérvia inclui ainda Momcilo Markovic no videoárbitro (VAR) e Novak Simovic como assistente (AVAR).

A equipa comandada por Carlos Carvalhal defronta o Bodo/Glimt que, na jornada inaugural da Liga Europa, venceu o FC Porto, na Noruega, por 3-2.

Nos dois primeiros jogos, os minhotos vencerem em casa aos israelitas do Maccabi Telavive (2-1) e, depois, perderam na visita aos gregos do Olympiakos (0-3).

O jogo com o Bodo/Glimt está marcado para as 15h30 da próxima quarta-feira.