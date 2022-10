Com o empate de quinta-feira ante o Union St. Gilloise, na Bélgica, o Sporting de Braga deixou de depender de si para ficar no primeiro lugar do grupo D da Liga Europa, que vale o apuramento direto para os oitavos de final da competição.

Os bracarenses ocupam o segundo lugar com sete pontos, menos três do que o Union St. Gilloise, que tem dez e vantagem no confronto direto ante os minhotos, em caso de igualdade pontual. O Union Berlim, que venceu o Malmo por 1-0 na quarta jornada, é terceiro com seis pontos e os suecos estão no último lugar, ainda sem pontos.

Ora, desde logo por isto, o Malmo já está matematicamente fora das competições europeias, pois nunca conseguirá sair do quarto lugar. Isto significa que, no pior cenário no fim do grupo, o Sporting de Braga já tem garantido o playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência, via terceiro lugar.

Mas nesta altura olha-se para cima. O Sporting de Braga visita o Union Berlim na 5.ª jornada (27 outubro, 17h45) e sabe que, se vencer, garante desde logo, no mínimo, o segundo lugar, que leva os minhotos ao playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Se perder, fica automaticamente afastado do primeiro lugar, indo para a última jornada a depender de terceiros para ficar em segundo.

A última jornada, a 3 de novembro, tem os jogos Sp. Braga-Malmo e St. Gilloise-Union Berlim.

E o que é que o Sporting de Braga precisa, afinal, para ganhar o grupo?

Vencer os dois jogos em falta (chegaria aos 13 pontos) e, ao mesmo tempo, esperar que o Union St. Gilloise some, no máximo, dois pontos, para só chegar aos 12. No fundo, aos belgas basta uma vitória nos dois jogos que faltam para selar a liderança.

Há, ainda, outra possibilidade: o Sporting de Braga somar quatro pontos, mas não de qualquer forma (teria de ser necessariamente um com o Union Berlim e os outros três com o Malmo e não o contrário) e, ao mesmo tempo, que o St. Gilloise perdesse os seus dois jogos. Se esta combinação acontecesse, o Sp. Braga acabaria em primeiro com 11 pontos e o St. Gilloise ficaria com os 10 atuais, sendo que o Union Berlim faria também dez (assumindo este cenário de empatar com o Sp. Braga e de derrotar o St. Gilloise na última ronda).