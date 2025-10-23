O Sp. Braga recebe esta quinta-feira o Estrela Vermelha à procura da terceira vitória consecutiva na Liga Europa num jogo que vai assinalar o regresso de Matheus, antigo guarda-redes dos minhotos, à Pedreira, já depois da equipa sérvia ter também jogado no Dragão. O Maisfutebol vai estar no estádio para lhe contar tudo sobre este jogo AO MINUTO a partir das 17h45.

A equipa de Carlos Vicens chega a este jogo depois de bater os neerlandeses do Feyenoord (1-0) e os escoceses do Celtic (2-0), ainda sem ter consentido um golo nesta competição. Os minhotos estão, aliás, com a moral em alta, já que, depois da vitória sobre a equipa de Glasgow, também foram a Alvalade impor um empate ao bicampeão Sporting (1-1), além de terem vencido o Bragança na Taça de Portugal (1-0).

Paulo Oliveira, a recuperar de uma lesão muscular na coxa, continua indisponível, mas Vicens não deverá apostar num onze muito diferente daquele que jogou em Alvalade há duas semanas, mas com Fran Navarro no lugar de Pau Victor no ataque.

O Estrela Vermelha, com dez vitórias consecutivas na liga sérvia, ainda não conseguiu vencer na competição da UEFA. Na primeira ronda empataram em casa com o Celtic (1-1), depois foram ao Dragão, perder com o FC Porto por 1-2.

Um jogo que vai ficar marcado pelo regresso de Matheus, guarda-redes que defendeu a baliza do Sp. Braga ao longo de dez anos (2014/24), à Pedreira, além de Tomás Händel, antigo médio do Vitória. Marko Arnautovic, antigo avançado do Inter, será a principal referência do ataque da equipa de Belgrado.

Confira o onze provável do SP. BRAGA na galeria associada.

A equipa provável do ESTRELA VERMELHA: Matheus Magalhães; Seol Young-woo, Milos Veljkovic, Franklin Tebo e Nayair Tiknizyan; Tomás Händel e Timi Elsnik; Nemanja Radonjic, Vasilije Kostov e Mirko Ivanic; Marko Arnautovic.